台東縣成功鎮台11線石雨傘段9日晚間6時50分許發生小貨車撞死行人意外，由49歲陳姓男子駕駛自小客貨車由南向北行駛，行經事發路段時撞上同向步行的71歲陳姓婦人，導致陳婦當場失去呼吸心跳，送醫後急救無效。
台東縣警局成功分局交通組長黃冠儫表示，自小客貨駕駛陳男經呼氣測試酒測值為0，經勘查事故現場係直線路段（二線道）且路幅尚屬寬闊，但案發當時已入夜天色昏暗，且該路段無路燈照明，是否因此導致汽車駕駛於行駛過程未能注意行人，或另有其他肇事因素，刻正調查釐清當中。
台東縣成功鎮台11線石雨傘段9日晚間6時50分許發生小貨車撞死行人意外，由49歲陳姓男子駕駛自小客貨車由南向北行駛，行經事發路段時撞上同向步行的71歲陳姓婦人，導致陳婦當場失去呼吸心跳，送醫後急救無效。
台東縣警局成功分局交通組長黃冠儫表示，自小客貨駕駛陳男經呼氣測試酒測值為0，經勘查事故現場係直線路段（二線道）且路幅尚屬寬闊，但案發當時已入夜天色昏暗，且該路段無路燈照明，是否因此導致汽車駕駛於行駛過程未能注意行人，或另有其他肇事因素，刻正調查釐清當中。
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