民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今與桃園市長鄭文燦、市議員陳睿生在新屋掃街拜票。針對民進黨共推4縣市1200月票政見，近來成選戰焦點，鄭運鵬表示，國民黨提出的月票政見沒有他們如此宏觀的格局與規畫，首都圈跨運具優惠是未來趨勢，中央也有很好的回應，會全力推動。鄭文燦也說，這是正確的政策，當然需要一定補貼，但也代表政策的成熟度已提高。

鄭運鵬表示，他們提出的首都圈通勤月票更宏觀、範圍更廣，結合基北北桃4縣市，光桃園的通勤族約有30萬人，在這4縣市有共同生活圈，瞭解通勤族需求後，規畫整合台鐵、國道客運、捷運、公車與Ubike，提供更便利優惠方案，不僅培養運量也減少國道塞車。

鄭運鵬提到，大眾運輸不怕人太多，只怕沒人坐，這是未來趨勢，也很高興中央願意配合此計畫。他反批，國民黨大概只是抄襲雙北的程度，沒有像他們如此宏觀的格局規畫，也希望此方案能讓更多人使用大眾運輸工具，現在中央有很好的回應，未來會全力推動。

鄭文燦則說，首都圈採1200元一票到底月票政策，先前投入許多鐵路、捷運與公車等基礎建設，有助提升公共運輸使用率和綠色交通，這是正確的政策。過去基隆與桃園通勤族主要依賴台鐵，桃園站為全台第2大站、中壢站位居第3、內壢站則排第8，所以若沒納入台鐵，就沒達到北桃通勤目的，新方案納入各種運具，當然需要一定補貼，但也代表政策成熟度提高，能把完整方案推出。