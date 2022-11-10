百富資本控股負責人儲開軒，與曾任國家安全會議會計室主任的父親儲國衡，遭檢舉涉嫌自2016年起未經主管機關許可於國內從事銷售兩檔澳洲基金，吸金多達30億元，檢調今年5月搜索3處，約談儲男父子及幹部共4人，訊後諭令儲開軒300萬元、儲國衡200萬元交保後，台北地檢署9日繼續指揮調查局台北市調查處針對分工及吸金金額等疑點，再次約談儲開軒等8人說明。檢方訊後，10日諭令沈姓、翁姓、辜姓、曹姓4名員工各以50萬元至100萬元交保，另儲開軒等4人則請回。

檢調查，自稱有博士學位的儲男，與父親等人自2016年5月起，在台銷售澳洲「百麗基金」和「金河獨立投資組合」2檔基金，不僅保證還本，且年息高達6.5％到12％。

儲男等人藉此6年來吸金多達30億元，儲男也四處炫富，在臉書上高調秀出瑪莎拉蒂超跑合照，並營造熱衷慈善公益、四處贊助捐款的形象，其實都是不法吸金的犯罪所得。檢調今年5月曾搜索負責人儲開軒及父親儲國衡、旗下幹部共4人到案。北檢認為儲氏父子說詞避重就輕，訊後依違反《證券投資信託及顧問法》等罪諭令儲開軒300萬交保、儲國衡交保200萬，父子均限制出境。

檢調為釐清該集團分工及吸金金額等疑點，昨再次約談儲開軒等8人說明。檢方訊後，諭令沈姓、翁姓、辜姓、曹姓4名員工，各以100萬元、80萬元、50萬元、50萬元交保，另儲男及其餘被告請回。