台北市長最新民調支持度(製圖/陳友齡)

距離年底選舉進入倒數15天，台灣民意基金會今(10日)公布關於台北市長最新民調，其中詢問「這次市長候選人中，比較出名的有陳時中、蔣萬安、黃珊珊、蘇煥智和童文薰。如果明天投票，您會投給誰？」國民黨候選人蔣萬安以29.8％支持度領先，其次為無黨籍黃珊珊26.6%、民進黨陳時中21.8%、尚未決定11.9%、其他、不知道、拒答為9.1%、無黨籍童文薰0.4%、台灣維新蘇煥智0.3%。

至於看好度方面，當受訪民眾被問及「一般說來，您比較看好誰會當選這次台北市長？」結果發現，38.7%民眾選擇蔣萬安，17%陳時中，13.1%黃珊珊，31.2%很難說、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台北市長選情正進入最後關鍵時刻，誰將贏得市長寶座還充滿變數，還在未定之天。

該項民調調查期間是11月5至7日，以台北市為範圍的20歲以上成年人為訪問對象，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framesampling），市話佔70%，手機佔30％，有效樣本1069人，市話749人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。