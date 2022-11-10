移民署苗栗專勤隊幹員喬裝成農夫查緝非法逃逸移工。（苗栗專勤隊提供／謝明俊苗栗傳真）

移民署苗栗專勤隊幹員全力查緝非法逃逸移工。（苗栗專勤隊提供／謝明俊苗栗傳真）

移民署這段時間除了要支援非本業的選舉查賄工作外，還得兼顧本身外籍移工管理業務，苗栗縣專勤隊從9月中旬開始至今，在苗栗縣內多處工地等場所，加強查緝逃逸外籍移工，2個月就查獲69名非法移工，以越南及印尼籍居多，其中包括4名越南籍刑案通緝犯，全都依法解送歸案。

苗栗縣專勤隊一根蠟燭兩頭燒，除了要支持查賄外以，還得顧全自己原有業管業務，全力查察非法逃逸外籍移工，從9月中旬開始，新到任專勤隊長李安貴規畫多場查緝勤務，先後在苑裡鎮、造橋鄉及頭份市等地區查獲共69名非法逃逸移工，其中另有涉及刑法竊盜、傷害等罪通緝犯4人，都是越南籍，另外還查獲3名非法雇主及3名非法仲介，全都依法追究雇主及仲介的刑事及行政責任，通緝對象則移由苗栗縣警察局解送歸案。

其中，專勤隊幹員接獲檢舉指稱苑裡鎮某民宅有非法移工聚集工作，幹員勘察發現民宅住處田野中央，四周稻田環繞，幹員趁天未亮時，扮成農夫埋伏於民宅四周，見到移工們騎乘電動車準備上工時，上前盤查，移工當場四處逃竄，幹員當場查獲5名失聯移工。

另外，專勤隊幹員根據檢舉前往造橋鄉一處建築工地，幹員雖然扮成工人埋伏，逃逸移工們非常警覺，一看到生面孔立刻四散逃逸，但仍被事前部署好的幹員們一一攔下，當場共查獲失聯移工17人。

苗栗縣專勤隊隊長李安貴表示，移民署一向秉持「保障合法、打擊非法」立場，呼籲國人千萬不要聘僱來路不明的外來人口工作，更鼓勵非法逃逸移工自行到案。苗栗縣專勤隊將持續加強查緝，並向上追查幕後非法雇主及仲介，同時呼籲移工朋友們勿受網紅、網路社群或同鄉慫恿而逃逸及非法工作，民眾如有發現可疑外來人口或外來人口非法從事工作等情事，可逕向移民署各縣市專勤隊或勞動部「1955」專線檢舉。