很多人在求愛的路上，因在意別人的眼光，不敢採取行動，最後和心儀的人擦肩而過，但有的人就算旁人不支持也無所畏懼，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、水瓶座、天蠍座向來堅持愛就應該要大膽追的原則，不會在意世俗的眼光，認為別人沒資格定義自己的幸福。

▍雙子座

雙子座思想前衛，勇於和別人不同，他們不會在意別人怎麼評價自己的擇偶觀、愛情觀，當喜歡上一個人時，不管年齡或身高差距都不是問題，只要自己喜歡就好，就算遭受別人的冷眼，他們也無所畏懼，因為他人沒資格定義自己的幸福。

▍水瓶座

不喜歡走尋常路線，是水瓶座一貫的原則，在擇偶這件事上也是如此，世俗的眼光和旁人的評價，這些通通都不在乎，他們真正在乎的是，自己能不能不受約束的做自己想做的事，他們就是要跟喜歡的人在一起，其他的都不想管。

▍天蠍座

天蠍座把愛情看得很重，當喜歡上一個人時，會不計一切代價的在一起，就算過程艱辛也不會退縮，即使外人不看好，也不會理會，習慣默默地做自己的天蠍，懶得去跟人爭論，只關注自己的真實感受。