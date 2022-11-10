「魔獸」霍華（Dwight Howard）加盟台灣職籃T1桃園永豐雲豹，球衣背號為過去所熟悉的12號，月薪也確定超過20萬美元，上賽季仍在湖人效力的霍華，來到台灣後將讓各隊備感壓力，而知名球評「裘爺」李亦伸特別在臉書撰文提出他的觀點，認為霍華來台雖然基本上有著20分、15籃板的水準，只不過沒有終結及投籃能力，將會是霍華在國際籃壇的大罩門。

桃園雲豹總經理蘇翊傑強調，霍華每場將以先發中鋒之姿上陣，也保證他將會待滿整個賽季，「裘爺」認為在這種情況下，預測霍華平均數據至少為20分、15籃板起跳，「如果魔獸真的神到場均30分、20籃板，統治禁區，不管雲豹能贏多少比賽，球迷會持續捧場，為他瘋狂。」

作為曾經NBA的第一中鋒，霍華連續3個賽季獲得最佳防守球員的殊榮，甚至曾在季後賽率領魔術擊敗當時年輕氣盛的詹姆斯（LeBron James），只是在受傷之後，霍華就沒有過往靈活的禁區腳步，近年大多以吃餅作為進攻手段。「裘爺」說到，霍華的打法在國際籃球有著「大罩門」，對於球隊戰力及勝負價值評估上，需要保守一點，「沒有持球能力的洋將，在關鍵球、比賽終結能力上都會打折，這是國際籃球傭兵、洋將非常重要技能。因為中鋒、長人就是處於被動，沒有出色持球、單打能力，關鍵球和終結能力都不容易發揮。」

「裘爺」也提到沒有投籃能力的霍華，若對手沒辦法守住他，送霍華上罰球線肯定是對方最主要的防守模式。霍華生涯罰球命中率僅5成67，不但遠低於NBA的平均水平7成5，連T1的7成都不及。「魔獸球路、能力、特長在國際籃球當傭兵洋將很吃虧，他沒有投籃能力、缺少背框單打技能，關鍵球持球、終結比賽能力也有限，在場場都是決戰比賽中非常吃虧。」

以魔獸月薪20萬美元來計算，來台的年薪至少100萬美元，「裘爺」認為以霍華的身手及行情來說非常划算，不過讚美桃園雲豹及T1找來霍華的行銷策略的同時，「裘爺」也提到雖然這些球星名氣響亮，但球團的最終目標仍是以贏球為主，才能對產業基礎及球隊戰力帶來實際作用。