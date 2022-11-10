現年76歲的好萊塢資深女星雪兒（Cher），過去曾以歌手身分出道，2010年更因演出《舞孃俱樂部》再度紅遍全球，曾獲得奧斯卡、葛萊美等多項大獎的肯定，而經歷過兩段婚姻的她，現在的感情世界仍相當精彩。近日被爆出與小她40歲的音樂製作人兼歌手亞歷山大愛德華茲（Alexander Edwards）陷入熱戀，隨即也承認了戀情，沒想到卻因此遭到酸民攻擊，但雪兒並沒有因此受到影響，接受採訪時更表示「她把我寵成女王」閃瞎所有人。

現年36歲的亞歷山大愛德華茲是相當知名的創作歌手與音樂製作人，過去也曾公開與美國辣模安柏蘿斯（Amber Rose）的戀情，並共同育有1名3歲的兒子，但去年女方爆出劈腿後兩人便分手。而日前他被拍到與雪兒現身好萊塢某餐廳，兩人除了有默契的穿上黑色勁裝，約會期間還不顧旁人眼光放閃牽手，亞歷山大愛德華茲甚至在車內親吻雪兒的手，愛得相當火熱。影片曝光後也隨即引爆話題，受到網友瘋狂轉發，也引來酸民唱衰。

Amber Rose’s ex/baby father is dating CHER. THEE CHER. pic.twitter.com/EzwBaBVX6M — soul. (@nottodayyoubum) November 3, 2022

對此，雪兒近日接受《People》雜誌採訪時，透露自己並不在乎別人怎麼想，並大讚亞歷山大愛德華茲將她寵成女王，讓她感到相當幸福；至於怎麼看待兩人40歲得年齡差，雪兒也霸氣的回答「Love doesn’t know math.」（愛不懂數學）。令網友看到後紛紛表示「她開心就好」、「我76也想找36的鮮肉」、「尊重祝福」、「我比較想知道她是怎麼保養的」、「蠻好的，看不出年齡差」、「自己開心就好，確實不需在意別人的眼光」再度引起熱議。