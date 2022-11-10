為了降低心血管疾病風險，許多高血脂患者會使用保健食品，來降低壞膽固醇（即低密度膽固醇），但美國心臟學會年會中發表的一篇研究指出，市面上號稱可降低壞膽固醇的保健食品並未看到顯著成效，但服用降血脂藥物有明顯降低效果、可降低壞膽固醇近4成。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風在其臉書表示，美國心臟學會11月6日於芝加哥舉行年會，當中一篇降血脂臨床試驗，共收199名健康個案，治療28天後分組進行研究，包括「健康食品」魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴等6種健康食品，以及降血脂藥物（冠脂妥5毫克）、安慰劑，每組約25人。結果發現，與安慰劑相比，健康食品降低壞膽固醇效果不明顯，但冠脂妥可降低壞膽固醇達37.9%。

洪惠風受訪時表示，總膽固醇中的壞膽固醇是導致心血管疾病的主要因子，因此該研究的作者希望能了解健康食品降低壞膽固醇的比例，但經過28天實驗後，發現服用健康食品的參與者的壞膽固醇降幅與安慰劑差不多，但降血脂藥物確實有明顯成效。

洪惠風表示，該研究的作者特別提到了紅麴跟植物固醇這兩種保健食品對壞膽固醇的影響，過去研究認為，這兩者能降低壞膽固醇，這篇新研究卻顯示沒有，作者自己推論，原因可能是保健食品在內容成分並不穩定而導致，「我認為，實驗人數過少也是原因之一。」

洪惠風認為，市售眾多保健食品標榜可以降血脂，實際效果仍難以確認，提醒民眾使用保健食品1至2個月後，可透過抽血檢查，確認壞膽固醇降幅是否達到期望標準，再決定要不要長期使用健康食品，「因個人體質不同，會讓使用效果有所差異，且有時保健食品也會因廠牌或製程不同而影響其內容物的穩定性，因此民眾不要對保健食品有太多想像，而一味狂吃。」