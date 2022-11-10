美國總統拜登今天表示，俄羅斯從烏克蘭戰略城市赫松（Kherson）撤軍，證明莫斯科在這場戰爭中「確實有問題」。

拜登在華府對記者說：「這證明他們，俄羅斯、俄軍真的有問題。」

拜登在美國期中選舉後發表上述談話，他所屬的民主黨在這次選舉中，似乎將以些微差距失去對聯邦眾議院的控制權，而若干共和黨人矢言要審查美國對烏克蘭的軍事和人道主義援助。

拜登補充說：「在外交政策領域，我希望我們將繼續以這種兩黨合作的方式，來對抗俄羅斯對烏克蘭的侵略。」

烏克蘭反攻告捷，俄羅斯國防部長已下令俄軍撤離赫松市，堪稱是俄國入侵烏國以來遭遇的一大挫敗。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，在俄羅斯宣布撤出赫松市後，烏克蘭正「非常謹慎地」行動。

澤倫斯基在每日例行演說中表示：「敵人不會給我們大禮，不會釋出善意，是我們贏得這一切。」

「因此，我們非常謹慎地行動，不帶任何情緒，不去承受不必要的風險，為了解放我們所有土地，儘可能減少損失。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1111110