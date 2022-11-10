「台版柬埔寨」事件震驚全台，資深媒體人尹乃菁痛批總統蔡英文怎麼可以如此麻木，不對此事表達關切，針對蔡昨（9）日在臉書寫下「把事做好、台北更好、台灣共好」，尹諷刺表示，民進黨喊抗中保台，卻不能真正保障國人安全、性命，台灣怎麼樣才能共好？

尹乃菁昨在政論節目《少康戰情室》中直言，她對於蔡英文非常不能理解，因為媒體報導「台版柬埔寨」事件非常多天，各界紛紛要求蔡應該對這件事情表達嚴重關切，但她卻忙著為民進黨台北市長候選人陳時中站台。

相較於柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）日前下令展開大規模行動，喊話要將詐騙園區徹底趕出柬國並救出被害人，尹乃菁質疑，台灣做了什麼，行政院長蘇貞昌雖有喊話，但有沒有採取具體行動？尹也痛批蔡英文，怎可以這麼麻木，不對這件事情表達關切，難道她沒有聽到民眾的憤怒嗎？難道不該在這種時候表達震怒，立刻採取行動嗎？

另外，對於蔡英文昨在臉書上說把事做好、台北更好、台灣共好，尹乃菁則諷刺道，民進黨每天在喊抗中保台，卻無法真正保障國人安全、性命，台灣怎麼樣才能共好？