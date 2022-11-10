美國前總統川普日前暗示要再戰2024年總統選舉，激勵川普概念股齊聲井噴，旗下相關公司Digital World Acquisition（DWAC）週一股價暴衝66.48%、收29.10美元。不過股價似乎僅有一日行情，因目前正在舉行的美國國會期中選舉，替前總統川普背書的候選人接連敗北，衝擊DWAC昨日股價暴跌19.69%、收22.55美元。

此次美國國會期中選舉，共和黨表現不如預期，包括在賓州州長競選中，川普的支持者馬垂諾（Doug Mastriano）黯然落選，敗給民主黨對手夏皮洛（Josh Shapiro），威斯康辛州州長的共和黨候選人米契爾（Tim Michels）也在州長選舉中，輸給尋求連任的民主黨候選人艾佛斯（Tony Evers）。

DWAC昨日重挫，也拖累其他川普概念股一同走跌，曾協助川普競選的軟體公司Phunware（PHUN-US）暴跌19.74%，曾與川普媒體和科技集團合作的加拿大線上影音平台Rumble，股價挫跌5.42%，另一間傳出與川普相關的企業人工智慧解決方案公司Remark Holdings，股價同樣下跌6.66%。

川普2020年尋求連任失利後相當不甘心，他2021年自創社群媒體平台「真實社群」（Truth Social），並透過名為Digital World Acquisition(DWAC.US)的特殊目的併購公司(SPAC)上市，Truth Social已在10月獲得Google批准上架。

外媒分析師表示，DWAC股價強弱的關鍵，後續是觀察Truth Social的用戶人數增減，但到目前為止，Truth Social仍相當冷清。

台新投顧副總黃文清則說，從過去川普執政時政策來看，與台股較為相關的，包括傳統能源、國防題材、電動車概念股、5G類股，台灣川概股包括台積電、聯詠、台達化、台塑、中鋼、華通、大立光、聯電、大成鋼、聯發科等。