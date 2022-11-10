在內湖被逮的32歲吳男則是被茶董吸收進入詐團，在淡水據點負責毆打、下藥被害人。（警方提供／李奇叡新北傳真）

而在土城被逮的27歲吳男，目前得知他有涉及協助南投棄屍部分。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市警方破獲台版柬埔寨詐騙集團後持續追查，昨再兵分多路，前往台北內湖、新北土城以及基隆七堵等地逮捕3人，並通知1人到案說明，其中30歲傅姓女子（綽號大姊）為重要幹部，主要負責面試成員、控管被害人帳戶等文書工作，全案目前共32人到案，警方還在擴大追查中。

新北市刑大專案小組2日前帶回與「茶董」同等的幹部30歲涂姓男子（綽號蝦董、龍蝦）、22歲廖女等5人，昨再兵分多路，前往台北、新北以及基隆拘提30歲傅女、32歲吳男以及27歲吳男等3人，其中在基隆被逮的傅女，綽號大姊，在集團中輩分頗高，連首位被逮的重要幹部「茶董」都會叫她一聲大姊，她除了要面試成員，也負責審核、控管被害人帳戶等文書工作。

在內湖被逮的32歲吳男則是被茶董吸收進入詐團，在淡水據點負責毆打、下藥被害人，而在土城被逮的27歲吳男，目前得知他有涉及協助南投棄屍部分；另外，還有一名32歲陳男經通知後到案，他受茶董指示，負責承租淡水、中壢二處據點，全案截止目前到案32人，羈押21人。