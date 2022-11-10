最速翻車現場！綠側翼影射派狗仔跟監 蔣萬安曝「這動作」讓粉專秒道歉 @中時新聞網 ​

「無良公關公司」粉專發文貼了一張「網軍培訓企畫書」照片，裡面寫了藍營要培養網軍，還要派狗仔跟監候選人，當中有國民黨台北市長候選人蔣萬安的簽名，最後粉專發文道歉。蔣萬安今天批評，選舉剩下最後16天，各種奧步都出來了，絕對不會向側翼屈服，也絕對不會寬恕，一定追查到底。

蔣萬安今天赴北投自強市場掃街時直言，選舉剩下最後16天，各種奧步都出來了，他根本沒有看過，更不會簽這份文件，看到同樣也被偽造以及合成簽字的包括立委洪孟楷、李德維以及北市議員徐巧芯都去報案。

蔣萬安說，「這個粉專看到我們這次硬起來，馬上發文道歉，承認未經查證」，他炮轟，台灣的選舉文化，被網軍側翼已經搞得非常惡質、骯髒，「我們絕對不會向側翼屈服，也絕對不會寬恕」，一定追查到底，讓台灣重新擁有誠信正直的政治文化。

而對手黃珊珊今天原規畫到自強市場掃街，最後更改行程，取消前往自強市場。蔣萬安說，不清楚黃珊珊團隊的規畫，但是對他來講，就是把握最後的16天全力衝刺，把握每一次跟民眾互動的機會，緊握每一雙手，持續透過對話，告訴市民朋友，市政未來規畫的藍圖願景，讓自己持續成為最好的選擇。