34歲「YouBike之狼」熊宗南，在今年9月間短短7天內，騎著偷來的YouBike，在北市山、大同、中山、大安7個行政區，隨機找路過女子犯下13起襲胸、襲臀案件，一度遭收押，台北地檢署依13個性騷擾罪起訴熊男，並建請法院分論併罰。

警方調查，今年9月13日，留著一頭長髮、穿著緊身短褲的熊男，騎著偷來的YouBike，一路沿著光復北路、八德路四段、東寧路至市民大道上，沿路隨機對在人行道行走的女子襲胸、襲臀，短短2個多小時就有6名女子受害。

警方根據被害女子報案的地點，從監視器畫面鎖定熊男，短短3個小時就在松山區延壽街371號前逮到熊男。

熊男落網後，警方擴大調閱監視器發現，熊自9月7日起，短短7天內在松山、大同、中山、大安、信義、南港、士林等區犯案，且都是騎著單車在路上閒晃，隨機找對象下手，初步統計共有10餘名女子受害。

據了解，熊在警訊時坦承，看見身材火辣的女子就會「凍未條」，警詢後將熊移送台北地檢署，檢方訊後聲請羈押獲准。

檢方起訴指出，熊男意圖性騷擾，自9月7日至13日止，騎腳踏車經過在北市延平北路6段、中山北路2段、光復北路、忠孝東路、八德路、大安森林公園等地，趁路過女子不及防備之際，徒手觸摸對方胸部或臀部等身體隱私部位，得逞後即騎車逃離現場，共有13名女子受害。

檢方依據道路監視器畫面，認定熊男涉犯性騷擾罪，並以熊男13次性騷擾行為，犯意個別、行為互殊，請法院分論併罰。