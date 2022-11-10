近期警方破獲「台版柬埔寨囚禁事件」震驚全台，前民進黨立委郭正亮昨（9）日表示，此事對民進黨「真的是傷啦」，因為真的是太驚悚、太離譜了」，且總統蔡英文臉書竟連一篇相關貼文都沒有，反而每天都在助選，「真的不可思議」。此說法引熱議，大批網友則直言：「她何時關心過選舉以外的事了？」

郭正亮昨日在《中天新聞》節目《綠也掀桌》表示，「台版柬埔寨囚禁事件」對民進黨「真的是傷啦」，此事件真的是太驚悚、太離譜了，加上又串流好幾個縣市，就連桃園有、新北、台北也都有，該集團沒有上百人他不相信。

郭正亮更直言，此事代表治安已經到了某種程度了，這個問題太可怕了；但更令人震驚的是，蔡英文臉書居然都沒寫，「真的不可思議」，反而每天都在寫選舉場的事，蔡助選也已沒什麼大意義了，「辦廟口開講這種場次，是有多少人能看到妳？」

此說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「她何時關心過選舉以外的事了？」「她臉書很早就變選舉專用臉書了」、「每天就看她在Po選舉文」、「郭大怎會有她會關心民眾生活的錯覺？」「她臉書整天被灌爆，也沒見她在意過」。