女星Angelababy過去在戲劇、綜藝上都有著相當好的資源，搭檔多位高人氣男星，與黃曉明的婚姻生活更是讓網友稱羨。豈料，自從與黃曉明離婚後，她的聲勢每況愈下，在作品及個人行為上更是頻頻被爆出黑料，手上僅剩的代言也將到期。似乎預示著她將掉出前段人氣女星的行列。

Angelababy過去在戲劇《孤芳不自賞》、《我的真朋友》等劇中，不論古裝、現代都被網友指出演技僵硬、死板，作品更是毀譽參半。今年更是頻頻被多種黑料纏身。諸如本名事件、私下抽菸聚會等。清純甜美形象大受打擊。

此外，代表著品牌對於藝人商業價值判斷的高奢代言，在Angelababy手中也日漸流失，前幾年她以綜藝《奔跑吧兄弟》累積不少人氣，代言數量相當多。近日，卻被網友爆出手上代言跌破兩位數，對比過去的大勢時期，差異相當明顯。此外，過去因為新劇《暮色新約》中她與男主演任嘉倫之間爆出爭位問題，使得她粉絲後援會為表抗議宣布暫停更新。讓不少粉絲們較難以得知Angelababy的新動向，甚難判斷網友的爆料真假。

Angelababy後援會總會官方微博宣布暫停更新。（圖／翻攝自Angelababy後援會總會官方微博）

事實上，與黃曉明離婚後的日子，不只事業上大受影響，心情似乎也多愁善感起來。過去就有網友拍到Angelababy前去寺廟，被網友發現此廟是求子、求姻緣的聖地。此外也在戀愛型綜藝節目中坦言，自己習慣單身，也害怕迎來新戀情，對比黃曉明與網紅葉柯疑似傳出緋聞，生日時還曬出豪華慶生照，讓不少粉絲相當心疼。

然而，即便網路上盛傳Angelababy的聲勢弱於過去，但網友們還是紛紛贊成Angelababy的美貌一如既往，新綜《奔跑吧》的播出後，也吸引不少網友們讚其美貌依舊。此外，即便是與黃曉明離婚，兩人對於兒子的愛護也為有減少，過去兩人分別帶孩子的模樣就時常被網友爆出。可見她為了孩子的幸褔，也相當努力的在完成一個母親的職責。