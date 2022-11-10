2022遠東百貨週年慶全台開跑，討論度最高的遠百竹北首度迎接周年慶，首波時間11月10日至11月27日，周年慶開打首日目標營收預估達5.5億元，其中以精品、家電類佔比最高。

遠百竹北店周年慶化妝品、內睡衣主打雙重優惠，單筆2,000元送200元、首12日單筆1萬元再送200元。百貨服飾累計滿5,000元送500元、滿50,000元再加送800元。國際精品單筆1萬元送1,000元，大家電單筆1萬元送1,000元，遠百竹北並再加碼超市餐飲單筆2,000元送200元，限量2萬份。

此外，週年慶第一波首12日遠百APP會員加碼，女男童裝當日單筆滿8,000元再加送300元。週年慶首四日11月10日至11月13日使用HAPPY GO PAY單筆消費滿額，點數享10倍送。在銀行回饋部分，14大銀行聯手，單筆5,500元分6期送200元、10,000元送400元，看好疫情後猛爆性消費，週年慶促銷大手筆回饋高達18％。