叫好又叫座的恐怖片《咒》入圍金馬獎13項提名，從舞台劇出身的蔡亘晏也以該片入圍最佳女主角，得知入圍的當下，蔡亘晏只覺得像在夢中、好不真實，直到看見自己的名字與偶像張艾嘉併列時，這才忍不住開心尖叫，連老公黃健瑋也十分吃味，近日她接受本報邀請進棚拍攝DAMIANI珠寶時尚專題，為金馬獎紅毯暖身。
蔡亘晏從舞台劇走到大銀幕，一夕之間成為熠熠發光的電影明星，內心百感交集，尤其感謝製片與導演在選角時，並未挑選時下當紅的女星，反到選擇毫無知名度的她，給了她挑大樑的機會，因此就算拍片的過程再辛苦，不能上妝還塗滿咒文、全身爬滿噁心的蟑螂，也毫無怨言。
《咒》片有不少令人恐怖發毛的經典橋段，其中以最後一幕蔡亘晏自撞桌子的畫面最為驚悚，為了拍這幕高潮戲，導演要她嘗試各種自撞的姿勢和方法，每個鏡頭至少要自撞20次，一連撞下來至少撞了兩百多下，撞到頭到暈了，得扶著牆才站得住，「結果，導演挑選第一個鏡頭！」說完，蔡亘晏無奈大笑。
蔡亘晏說，這幕驚悚畫面別說看，光是用聽的都很可怕，她的9歲女兒因未滿15歲不能看《咒》，央求她講劇情給她聽，聽到這一幕時摀住耳朵不敢聽，而且當晚就作惡夢，「女兒說她就算滿15歲也不會看《咒》，還揚言一輩子都不會看！」
為了出席金馬獎頒獎典禮，蔡亘晏最近已開始忙著籌備紅毯禮服和珠寶，趁著這回進棚拍攝時尚專題，搶先試戴甫來台設立據點的義大利珠寶DAMIANI，要價逾3千萬珠寶上身，果然更添影后氣勢，尤其對一枚要價上千萬的藍寶石戒指愛不釋手，開玩笑說：「等一下要請老公來刷卡！」
DAMIANI珠寶重返台灣市場，全台首店落腳麗晶精品，即起至11月20日在店上舉辦高級珠寶展。
DAMIANI有多款廣受歡迎的經典珠寶，包含Belle Epoque美好年代、布萊德彼特設計的D.Side系列、義大利皇后Margherita雛菊系列、含羞草Mimosa系列、伊甸園Eden系列、以品牌「D」為靈感的D.Icon系列、大都會Metropolitan系列等，都是品牌辨識度高的珠寶作品。
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