叫好又叫座的恐怖片《咒》入圍金馬獎13項提名，從舞台劇出身的蔡亘晏也以該片入圍最佳女主角，得知入圍的當下，蔡亘晏只覺得像在夢中、好不真實，直到看見自己的名字與偶像張艾嘉併列時，這才忍不住開心尖叫，連老公黃健瑋也十分吃味，近日她接受本報邀請進棚拍攝DAMIANI珠寶時尚專題，為金馬獎紅毯暖身。

金馬獎準影后蔡亘晏佩戴DAMIANI要價逾3千萬元的珠寶，為走金馬獎紅毯暖身。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時娛樂，服裝提供／Versace）

蔡亘晏從舞台劇走到大銀幕，一夕之間成為熠熠發光的電影明星，內心百感交集，尤其感謝製片與導演在選角時，並未挑選時下當紅的女星，反到選擇毫無知名度的她，給了她挑大樑的機會，因此就算拍片的過程再辛苦，不能上妝還塗滿咒文、全身爬滿噁心的蟑螂，也毫無怨言。

蔡亘晏在電影《咒》中的演出超驚悚，女兒光是聽劇情都嚇到作惡夢，進棚拍攝時尚專題，穿粉嫩洋裝搭配DAMIANI珠寶，展現仙氣飄飄的一面。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時娛樂，服裝提供／FENDI）

《咒》片有不少令人恐怖發毛的經典橋段，其中以最後一幕蔡亘晏自撞桌子的畫面最為驚悚，為了拍這幕高潮戲，導演要她嘗試各種自撞的姿勢和方法，每個鏡頭至少要自撞20次，一連撞下來至少撞了兩百多下，撞到頭到暈了，得扶著牆才站得住，「結果，導演挑選第一個鏡頭！」說完，蔡亘晏無奈大笑。

DAMIANI Belle Epoque Cross十字架長方形切割鑽石項鍊，56萬1000元。（圖／DAMIANI提供）

DAMIANI Special Classic紅寶石耳環，798萬元。（圖／DAMIANI提供）

DAMIANI Special Classic黃鑽戒指，1570萬元。（圖／DAMIANI提供）

DAMIANI Margherita珠寶表，203萬元。（圖／DAMIANI提供）

DAMIANI祖母綠戒指，24萬7100元。（圖／DAMIANI提供）

蔡亘晏說，這幕驚悚畫面別說看，光是用聽的都很可怕，她的9歲女兒因未滿15歲不能看《咒》，央求她講劇情給她聽，聽到這一幕時摀住耳朵不敢聽，而且當晚就作惡夢，「女兒說她就算滿15歲也不會看《咒》，還揚言一輩子都不會看！」

為了出席金馬獎頒獎典禮，蔡亘晏最近已開始忙著籌備紅毯禮服和珠寶，趁著這回進棚拍攝時尚專題，搶先試戴甫來台設立據點的義大利珠寶DAMIANI，要價逾3千萬珠寶上身，果然更添影后氣勢，尤其對一枚要價上千萬的藍寶石戒指愛不釋手，開玩笑說：「等一下要請老公來刷卡！」

DAMIANI珠寶重返台灣市場，全台首店落腳麗晶精品，即起至11月20日在店上舉辦高級珠寶展。

DAMIANI有多款廣受歡迎的經典珠寶，包含Belle Epoque美好年代、布萊德彼特設計的D.Side系列、義大利皇后Margherita雛菊系列、含羞草Mimosa系列、伊甸園Eden系列、以品牌「D」為靈感的D.Icon系列、大都會Metropolitan系列等，都是品牌辨識度高的珠寶作品。