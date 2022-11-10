台南市議員謝財旺位在學甲區中正路的服務處，今天凌晨3點06分遭槍手疑似持衝鋒槍開30槍。（張毓翎攝）

神桌上的千里眼神像嘴巴還被打爆。（張毓翎攝）

牆壁可見彈孔痕跡。（張毓翎攝）

警方進一步調查，發現槍手案發前已持槍連轟民進黨中執委郭再欽廠辦58槍。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市議員謝財旺位在學甲區中正路的服務處，今天凌晨3點06分遭槍手疑似持衝鋒槍開30槍，槍手為騎乘機車犯案，警方以車追人，發現學甲另一處科技公司也被開58槍，警方調查，兩起槍擊案搶手為同一人，有重大刑案前科背景，目前已掌握特定對象查緝中。

無黨籍市議員謝財旺，今年交棒給女兒謝舒凡參選下屆市議員，獲得民進黨提名。而謝財旺位於學甲區中正路上的服務處，同樣也是謝舒凡的競選總部，今凌晨遭開30槍，子彈射穿鐵門，掃進服務處一樓內，牆壁可見彈孔痕跡，神桌上的千里眼神像嘴巴還被打爆。

當時謝舒凡在二樓睡覺，聽到神像倒下的聲響，下樓查看，現場散布多枚彈殼。警方獲報到場調查，又發現學甲區頂山寮某科技公司遭人開槍，據悉遭開槍的公司地點，為民進黨中央黨部中執委、民進黨台南市黨部財務長，也身兼台南市長黃偉哲競總總幹事郭再欽的工廠辦公處及住處。

台南市警察局長方仰寧趕赴現場了解，方仰寧表示，兩起槍擊案都沒有人受傷，槍手疑似衝鋒槍射擊，凌晨2點58分先騎機車到學甲一處科技公司連開58槍後，再轉往謝財旺服務處連開30槍，警方已成立專案小組，並鎖定特定對象追查中，候選人部分也已派隨扈保護。

方仰寧說，至於槍手與三方之間的關係，待人到案後才能釐清。