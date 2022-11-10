高雄頻傳槍響！陳其邁稱「今年僅3起」治安很好 柯志恩傻眼吐「實情」狠打臉：要檢討

高雄市8日凌晨再度發生槍案，警方於一天內逮捕嫌犯，但高雄一個月內發生2起槍案，治安問題引起市民擔憂。高雄市長陳其邁9日稱，高雄市今年為止有3件槍案，高雄市長候選人柯志恩10日進行拜票行程時狠酸，從火鍋店槍案開始已有5起，市府對於數據是不太清楚呢？還是刻意要壓低數據？

柯志恩表示，高雄就資料顯示應該不只3起吧？從3月的連鎖火鍋店，到最近的大寮，就已經有5起了，不知道這3起是代表市府對於數據不是太清楚呢？還是刻意要壓低數據？這都是屬於全民非常關切的治安問題，任何一起都會引發民眾新的不安。「基層警察非常努力」，柯志恩強調，若有關槍擊案連數字都報錯的話，就要檢討一下。

對於近日選舉賭盤的問題，柯志恩表示，不管是賭盤，還是有一些不知道從哪裡來民調，都是一種帶風向的作法。只能勤走基層，感受民眾的熱烈，這才是驗證在11月26號選票會有多少的一個證據。而檢調單位對於地下賭盤，特別是一些不當賭博的行為，應該採取明確的作法。

眾所矚目的台積電高雄設廠，傳出期程改變，柯志恩表示，台積電是國際級的大公司，在哪裡設廠或有變化，會隨著公司的產能或世界的趨勢來做調整，尊重台積電對自己產業的規畫。

柯志恩也提到，倒是民進黨政府，不要為了選舉，把國際性大公司的規畫，或是工司可能有另外的想法，來作為選舉上的語言。要尊重台積電、歡迎台積電，至於台積電要不要過來高雄，都有自己的考量，不用把設廠或是到哪裡去當作是一個大內宣，就是尊重國際廠牌的趨勢，才是最正確的態度。