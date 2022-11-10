陳時中防疫表現54.77分不及格 台北市民不買帳。（資料照）

台灣民意基金會今公布最新民調，台北市選民對陳時中兩年半防疫表現的評價，總平均成績不及格，只有54.77分；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，近六成台北市選民對陳的防疫表現若非嗤之以鼻，就是覺得沒什麼了不起。當初陳時中獲徵召的最重要原因正是「防疫英雄」，但顯然台北市選民不這麼認為。

最新民調顯示，台北市選民對陳時中兩年半整體防疫表現，26.6％認為非常好， 打80分以上；9.5％認為還算好，打61-79分；16.2％認為表現普通，只給60分；19.2％認為不太好，打40-59分；23.4％認為非常不好，打 0-39分；5％不知道／拒答。

他說，換言之，三成六給61分以上，一成六打60分，四成三打不及格。雖然有五成二台北市選民給出60分及格以上，但總平均成績卻不及格，只有54.77分。

游盈隆表示，這項發現透露了一個重要的訊息，陳時中兩年半的整體防疫表現沒獲得台北市選民高度肯定。一個冷酷的事實是，近六成台北市選民對他的防疫表現若非嗤之以鼻，就是覺得普普通通。

他說，有趣的是，當初陳時中獲得民進黨徵召的最重要原因正是因為他是「防疫英雄」，但顯然台北市選民不這麼認為。而這也是陳時中投入選戰不久後，就深陷疫苗採購、高端疫苗和資料封存三十年爭議，縛手縛腳、施展不開的根本原因。

至於11月5日市長候選人電視辯論，誰表現最好？民調顯示，台北市 19.9％蔣萬安，18.1％黃珊珊，13％陳時中，40.7％沒看電視辯論，8.3％沒意見、不知道、拒答。二成認為蔣表現最好，一成八是黃，一成三是陳，四成一沒看電視辯論。

他說，蔣、黃基本上在伯仲之間，陳落後蔣、黃至少五個百分點以上，敬陪末座，對陳時中，這絕對是一個不可忽視的警訊。