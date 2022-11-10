知名網紅阿翰(曾文翰)今年以模仿算命阿姨九天玄女再度爆紅，在金鐘頒獎典禮中更與主持人曾寶儀合作拍片，將入圍金鐘的多部做頻融合，整體造型及安排相當用心，更被封為「史上最強開場」，昨(9)日阿翰上傳最新一段影片，片中扮演房東阿姨的角色帶著女兒挑衣服，其中阿翰的衣服竟引起網友討論。

網紅阿翰2017於YouTube創立頻道「阿翰po影片」，阿翰影片中的虛擬角色多半都是取材於他的生活，將身邊常見的人事物形象化，藉由影片呈現引發觀眾的共鳴，每每發出新影片都可以引發觀眾共鳴，而其中最受大家歡迎的角色包括「算命阿姨」、「阮月嬌」、「房東阿姨」等。

昨(9)日阿翰上傳的新影片，一人分飾兩角，再度扮演房東阿姨並帶著女兒挑衣服，而有網友貼出曾在菜市場中看見，與「房東阿姨」同款服飾，直呼「這件竟然要580！還是降價的！太有錢了阿姨」、「這個款式580也太貴...我一直以為是市場隨便買的百元裝」讓許多網友笑翻。

阿翰飾演的房東太太衣服被眼尖網友發現竟要580元(圖/截圖自臉書)

另外，有網友在別的社群分享貼圖，從照片中可見一名阿姨與「房東阿姨」一樣的裝扮，且身形也相同，騎著摩托車載著孫子，同時還寫下：「房東阿姨也要載孫子上課了」讓阿翰哭笑不得直呼，在自己的社群澄清「這不是我啦！」

阿翰留言貼出網友截圖讓他哭笑不得更澄清這不是他。(圖/截圖自阿翰臉書)