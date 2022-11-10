蔣萬安今天赴北投自強市場掃街。（楊亞璇攝）

刻意避高虹安的「旗隊」？批蔡英文祝賀文事後才補 蔣萬安轟：心胸狹窄 @中時新聞網 ​

北一女樂儀旗隊將代表台灣參加美國2023帕莎蒂娜玫瑰花車遊行。蔡英文總統在臉書發文稱先是稱北一女「樂儀隊」後又編輯成「樂儀旗隊」。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天酸，蔡總統對民眾黨新竹市長候選人高虹安參與的旗隊2個字都覺得礙眼，也顯示出蔡總統心胸非常狹窄，甚至之前側翼各種操作都有可能是黨政高層所授意，非常恐怖且可悲。

蔣萬安今天赴北投自強市場掃街，媒體詢問高虹安昨住院，下午出院去見新竹縣長楊文科，被解讀為「藍白合」。蔣萬安表示，首先希望高虹安能夠好好保重身體、早日康復，他也提醒我的團隊夥伴，身體健康才是最重要，選舉只是一時，而平安必須放在最優先的考量。

蔣萬安話鋒一轉說，他也看到昨天蔡總統發文慶祝北一女樂儀旗隊，但卻刻意對高虹安參與的旗隊2個字都覺得礙眼，這會讓北一女旗隊的同學有多麼失望，雖然後面補上了「旗隊」2個字，但是也顯示出蔡英文總統心胸非常狹窄，而且甚至之前側翼各種操作都有可能是黨政高層所授意，想到就非常恐怖而且可悲。