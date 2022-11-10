張庭和林瑞陽夫妻所經營的公司去年底涉及傳銷被查，日前該案在石家莊開聽證會，張庭特別請了30位律師到場備戰，可見守護資產之決心。而強調「相信祖國司法」的張庭，一度讓外界以為是因為得罪當局，但大陸媒體報導，張庭案的舉報人曝光，核心人物是一位姓李的女性民眾，其朱姓丈夫本來是張庭公司代理商，由於發生糾紛打官司，朱男遭判有期徒刑7年，可能使李女才憤而舉報，想替丈夫減刑。

張庭與林瑞陽的公司自去年底起捲入傳銷疑雲，大陸當局判決沒收約8884萬元台幣，罰款約783萬元台幣，還凍結88.8億元台幣資產。後來張庭不滿「一事不二罰」，控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案亂象，本月4日在石家莊開聽證會，據知代表張庭的律師反守為攻，直指「TST庭祕密」屬於網路交易平台，該案的管轄權應在平台所在地，即達爾威公司所在的上海市，認為該案從管轄權和控告證據方面都有問題，不能被採信。

聽證會歷經4天後，目前已經落幕，暫時沒有結果，等聽證筆錄、聽證報告完成，經過相關程序後會作出給予處罰或不給予處罰的行政決定。如給予處罰，達爾威公司可能會申請行政覆議。而據《紅星新聞》報導，這次本案共有5名舉報人，李女是當中的核心舉報人，媒體獲知，李女的丈夫朱男原本是「TST庭秘密」代理商，因一樁跟「TST庭秘密」有關的刑事案，遭判處有期徒刑7年。

而在朱男案件的判決書中，朱男的辯護律師曾提及，希望法院能考慮到「被告人（即朱某）家屬檢舉達爾威公司是否構成立功」，進而決定量刑結果，但《紅星新聞》先前多次採訪到李女，李女都沒有提到老公的事，也不認是舉報人，媒體再度致電求證李女，電話卻無人接聽，對此，網友回應：「搞傳銷的，恐怖」、「誰還敢舉報，媒體就能獲取舉報人信息」、「給自己老公脫罪呀！太黑暗了」、「輿論不能代替審判，等待結果吧」。