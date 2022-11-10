新竹市長三腳督選情白熱化，在野挑戰者高虹安與前市長林智堅指定接班人沈慧虹實力接近，藍營林耕仁努力突圍。據傳，新竹市政府部分基層公務員，聽聞高虹安一絲不苟的工作態度，有人擔心高虹安如勝選進入市府後，有可能雷厲風行地進行查弊及清算，包括曾被藍營爆料市府某一級主管，不但有廠商背景也曾接過市府標案，即可能成為目標人選。

據接近高虹安的人士指出，高，雖正直但一向「對事不對人」，其身邊相關幕僚人員也私下與新竹市府公務人員接觸後，對市府內部決策，過去多由誰掌握情況已有所知悉，未來如有幸當選市長，絕對會站在對「市民和市政推動」最好的方向思考，對所有基層公務人員只要依法行政，絕對不會「算舊帳，念舊惡」，更會用人惟才，且維護公務人員尊嚴與權益，不會發生讓優秀科長級公務員灰心，為外調而自願降調為科員，保證不任意耗費公帑，做沒有實意形象工程的化粧師。如耗費7仟萬等的活動，以煙火式預算編列及爭取浪費民脂民膏，也不會分誰是誰的人，只要願意努力為市民服務做事，為推動市政而奉獻，都會成為她未來倚重的公務夥伴。

對於市府內部基層人員的憂心，透過重要知悉人士的轉達，高虹安堅信，只要市府團隊夥伴們未來目標一致，為幸福城市重要目標努力，全心為市民服務及推動市政腳步一致，往前走才是最重要，尤其在第一線努力的基層公務人員，絕對是未來新市府最堅實的力量。