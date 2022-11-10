高雄市長陳其邁10日正式向市府請假，全力投入選戰。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁10日正式向市府請假，全力投入選戰。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁10日正式向市府請假，全力投入選戰。（洪浩軒攝）

2022九合一大選進入倒數，高雄市長陳其邁10日正式向市府請假，全力投入選戰，但陳其邁上午行程恰巧與國民黨高雄市長候選人柯志恩都安排在鳳山的市場掃街，被問到認為誰是「跟屁蟲」，陳其邁並未正面回應，僅稱行程都是由競總規畫，希望全力衝刺，再拚4年。

陳其邁表示，希望在市政優先的原則下，充分掌握時間拚選戰，目前也只剩10多天時間，行程交由競總規畫，會在人口比較多的行政區掃街、站路口，另外也會配合車隊遊行及配合議員候選人的需求努力往前衝，希望能夠獲得市民支持，大家一起再拚4年。

對於與柯志恩不約而同在9時到鳳山的市場拜票，被問及誰是「跟屁蟲」？陳其邁回應，行程都是由總部規畫，大家也都相當關心議員候選人的選況，他們希望民進黨在議會能夠過半，所以會盡量以母雞帶小雞、團隊作戰的方式，配合各議員候選人行程跟需求全力衝刺。

針對立委賴瑞隆9日詢問經濟部長王美花台積電高雄廠設廠進度可能更生變一事，陳其邁表示指出，他們跟台積電有暢通的聯絡管道，據他們了解，目前高雄2個廠的期程並沒有改變，28奈米廠會先行動工，另外，配合國際市場的變動，再製程上台積電可能會做調整，這方面尊重台積電的整體布局，無論在地方或是中央都有密切聯繫，相信高雄到台南未來將會是全球最完整的產業聚落。

至於近日網路上有出現選舉賭盤，陳其邁強調，選舉賭盤是不法行為，也妨礙選舉公正，他們會請警方強力查察。