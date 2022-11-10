民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今赴新屋市場掃街拜票。（蔡明亘攝）

桃園市鐵路地下化平鎮站工程昨動土，綠營又提國民黨桃園市長候選人張善政是阻擋鐵路地下化的人，張重申從未阻擋，根本胡說八道，他任內也有幫忙，並解釋財源調度是行政院長的責任，當時有許多財政與建設狀況需綜合考量。對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬表示，所謂財政考量只是為自己方便做事，不體貼弱勢縣市，強調民進黨會為成功找方法，這是藍綠執政差別。

鄭運鵬表示，張善政從不體貼弱勢縣市，所謂財政考量就只是為了自己方便做事罷了，不考量地方發展需求，要讓桃園負擔鐵路地下化800億經費，剛升格的桃園負擔不起，這種讓官僚方便的政策，使弱勢縣市無法突破發展瓶頸。民進黨執政後，會為弱勢縣市找方法，爭取改變中央地方分擔比，鐵路地下化才能執行，這也是民進黨執政與張善政當官時代的差別。

針對經濟黨合照爭議延燒多日，鄭運鵬說，張善政陣營提出的照片可見，這些逢迎巴結賣假藥統派小黨，會在公眾場合到處找人拍照，遇到難避免，不過張善政擔任這些小黨的顧問，公開支持他們的理念，與四處合照是不同情況，所以張陣營曝光這些照片反而是自曝其短，再批張是詐騙賣假藥門神，應說明清楚。

此外，鄭運鵬也提到，許多地方鄉親自發性做看板，歡迎台積電進駐桃園，這對桃園、台灣與國際來說都是重要投資案，相信市民與工業區廠聯會等人，都瞭解台積電設廠桃園的重大意義。過去市民都只聽到傳聞，如今看到終於啟動，他們也看見台積電投資桃園的未來性，強調上任後會讓台積電加速投資。