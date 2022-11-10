新北市長選前之夜場地之爭，民進黨新北市長候選人林佳龍今天到三重力行菜市場掃街時表示，仍希望能辦在區運路，競辦會公布區運路活動的動線與交通維持計畫，就算板橋第一運動場廣場由侯友宜陣營使用，也能彼此互不影響，計畫接受各界公評，怎麼能歷屆場地都是市府自己黑箱作業、球員兼裁判。

林佳龍表示，競辦規畫選前之夜辦在板一廣場或區運路附近舉辦，人民有集會結社自由，不容打壓，新北市府用8年前打壓游錫堃的方式，百般阻撓、黑箱作業、球員兼裁判，怎麼可能5月侯友宜還沒決定參選，就偷偷摸摸用其他名義登記板一廣場，現在又不提供資料，根本是心裡有鬼，裡面有沒有涉及偽造文書、轉用給其他人，非原始主辦單位，萬一出事怎麼辦？

林佳龍說，今天會請競辦公布雙方不會互相影響的動線，就算是板一廣場侯陣營使用，可透過交通維持計畫、分析人流、車流，彼此互相不干擾。

若市府仍拒絕林辦使用區運路，林佳龍表示，市府必須拿出數字證據，到底多少人在這地點活動，能不能維持兩邊都能夠和平進行，以前蔡英文總統2010參選新北市長也在區運路辦過，社會是可以討論的，他擔任過台中市長、交通部長，可不可行大家來討論，不能球員兼裁判資訊都保密， 照這個邏輯很多大型活動都由市府認定，是行政獨裁，這就是他當年學生時代要反抗的威權統治。

政見發表會下周一登場，林佳龍表示，這是很奇怪的政見發表會，沒有辯論、沒有交互詰問，自己各自發言，還排在星期一早上九時，也只是在地方系統台，所有行政作為包括選前之夜場地租借，市府都是強勢打壓，好像警察在對待犯人一樣，包括恩恩案、黃先生被警察毆打、被拆遷掉的這些工廠，市府連競爭對手都敢打壓，有哪個市民不會打壓？「我們不會退卻 」，選前之夜與各式合法權利都會據理力爭。