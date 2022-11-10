45歲的余先生是名廚師，工作常常一站就是4、5個小時，下肢靜脈曲張已有2年多了，皮膚出現潰瘍導致傷口斷斷續續有出血情況，因自覺得不嚴重且工作忙碌所以沒積極治療，直至近日一早醒來發現滿床都是血，才趕緊就醫。檢查發現是因靜脈曲張嚴重，導致皮膚潰瘍，傷口久久不能癒合，而缺乏皮膚保護的病變靜脈受損才造成血流不止的情況。

長安醫院心臟血管科主任鄭詩璁表示，靜脈曲張為常見的血管疾病，許多人是因工作性質或生活習慣而久坐久站，或因循環不良、先天性瓣膜功能不全，使得腿部血液不易回流到心臟，進而淤積在腿部靜脈中，形成長期靜脈高壓傷害瓣膜功能而發生靜脈曲張，臨床上，除了上述原因外，懷孕、肥胖、長期搬運重物等也都是致病因子，且較容易發生在女性身上。

鄭詩璁指出，靜脈曲張初期可能難以察覺，有些病患會出現下肢沉重腿酸，而有些則是外觀出現泛紅網狀靜脈擴張的蜘蛛網狀血管，或是藍色或紅色的微血管擴張，但沒有任何明顯症狀。病患常在血管呈現蚯蚓狀，出現腫脹、痠麻、抽筋、水腫等症狀，才來就醫，此時靜脈功能已經受損不堪負荷，若持續放任，除了會引發潰瘍，根據國內研究，嚴重者甚至會造成肺栓塞、深層靜脈栓塞、蜂窩性組織炎等致命併發症。

目前靜脈曲張的治療方式包括生活習慣調整（如避免久站或久坐、睡眠時將腿墊高、減重）、壓迫療法（如穿著彈性襪）或藥物等非侵襲性治療。若病情較嚴重則採用外科手術或微創治療為主，並依病患情況搭配硬化劑療法或醫療彈性襪來達到最佳治療效果。

靜脈曲張是靜脈功能結構損傷後的結果，因為人體無法自我修復瓣膜，因此避免發生靜脈曲張的重點是預防勝於治療，最簡單的方式就是避免靜脈過度負荷及適度適時抬腿休息，另一個方式就是穿醫療級彈性襪預防保養。他並提醒，如果有任何靜脈曲張的症狀，一定要及早就醫治療。