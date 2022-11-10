民眾黨新竹市長候選人高虹安昨抱病密會新竹縣長楊文科，10日並無安排公開行程，高虹安10日上午透過競辦轉達，她今日一早已出院，由於身體尚未完全恢復，今日以私人拜會請益行程為主，也感謝大家關心。

高虹安昨抱病密會新竹縣長楊文科，10日並無安排公開行程，針對高虹安何時出院，高競辦先是回應此為私領域範圍，也感謝大家關心，直到10點半才轉達高虹安回應，今早已出院，但因身體未完全恢復，今以私人拜會請益行程為主。

此外，針對沈慧虹昨說大新竹合併升格，就是楊文科與高虹安反對下，胎死腹中。高虹安競選辦公室發言人徐千晴也做出回應，她說高虹安昨抱病出席，向楊文科請益，主要是關心縣政、市政議題，可以有效交流合作的溝通模式，並討論是否有機會成立類似「雙北合作交流平台」的「新竹縣市政府整合溝通平台」。

徐千晴強調，會議主軸並非針對「大新竹合併」，而是「新竹縣市政府整合溝通平台」，高虹安針對縣市目前合作現況提問，楊文科認為過去8年新竹市關閉很多合作的契機，未來應該用更多的「對話溝通」跟「實質合作」來促進縣市民眾的福祉。

徐千晴也指出，以新竹市民非常關心的交通壅塞來說，需要透過縣市共同整合來規畫才會有效解決，包含指揮交通號誌、ART等都是未來可以納入討論之處。

至於未來是否會繼續促成大新竹合併的議題，徐千晴表示，現在高虹安所關注的是新竹縣市不能再對立、無溝通的問題，很多民生議題是可以透過「合作」加以快速解決的，應該是用溝通取代對立，「新竹縣市政府整合溝通平台」就是很好的方式，唯有縣市合作先行才有所謂更近一步的討論。

話鋒一轉徐千晴也批評，過去民進黨所推的「大新竹合併」是為選舉硬推的產物，推動的手段倉促且急就章，也沒有針對民眾福祉提出完整規畫，並質疑當時就是為林智堅量身定制，當林智堅無法參選後就突然無疾而終，很明顯就是因人設「市」，無論阻擋合作跟合併的不都是民進黨嗎？