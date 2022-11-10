快閃記憶體大廠旺宏（2337）董事長吳敏求表示，他從事半導體業40多年以來，首次遇到產業出現新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、美中紛爭地緣政治等多種難以控制變數擠在一起，使得明年產業走勢很難預測。吳敏求認為，地緣政治觸發美國日前擴大對中國半導體發布新禁令，預估中國需要20年才能追得上美國。

吳敏求說明，他從事半導體業40多年以來，首次遇到產業出現新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、地緣政治等多種難以控制變數擠在一起，疫情沒辦法控制，戰爭沒辦法控制，美中貿易戰也無法控制，使得明年產業走勢實在很難預測。

美國對中國發布範圍更大的半導體禁令，夾在美國及中國之間的台灣情勢一度緊張，吳敏求表示，會有客戶來問，旺宏產能都在台灣要怎麼辦，但他會跟客戶說，比旺宏有更多產能的晶圓代工大廠有8成產能在台灣，旺宏不是麻煩製造者，希望客戶能協助化解疑慮。

吳敏求表示，中國發展半導體急起直追，美國管制一波接著一波，日前更擴大禁令範圍，美國若真的落實對中國的半導體禁令，包括管人、管技術與管設備等，中國大概需要20年才能追得上美國。