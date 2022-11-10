櫃買中心配合上櫃公司第3季財報公告，規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，將自今（10）日起於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦，今日首場為「半導體（一）」主題，精測（6510）、環球晶（6488）及中美晶（5483）等3家半導體公司打頭陣。

櫃買中心指出，臺灣完整半導體產業鏈具備強大之全球競爭優勢，位居電子產業重要領頭羊地位，其景氣變化與資本市場之波動息息相關。10日安排「半導體（一）」主題，邀請晶圓及IC測試廠商精測、半導體矽晶圓廠商環球晶、及太陽能晶棒與晶片廠商中美晶等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢以及點閱觀看。