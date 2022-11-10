《2023年義大利米其林指南》甫於11月9日公布摘星榜單，今年共收錄385家餐廳，包括12家三星餐廳、38家二星餐廳以及335家一星餐廳。在義大利共有6處飯店據點的雲朗觀光集團也紛紛創下佳績，其中今年中才試營運的佛羅倫斯「翡冷翠百花宮Chic Nonna」，開幕不到半年便摘下一星餐廳。威尼斯「雲水之都GLAM餐廳」則再次蟬聯二星餐廳、「聖莊Locanda」餐廳由一星升為二星餐廳，這也是今年繼蟬聯五屆三星餐廳的頤宮中餐廳後，再度在義大利摘下五星，總計有「八星」為台灣本土飯店集團之冠。

位於佛羅倫斯百花大教堂正對面的古建築「翡冷翠百花宮」，目前為雲朗觀光集團旗下的指標，是雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式物業，宮殿內有13間客房、18戶酒店式公寓，公共區域則有水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等設施，也同時擁有三種不同類型的飲宴空間，除了有飯店酒吧與小酒館外，首次獲得一星餐廳殊榮的「Chic Nonna」餐廳則是這次的主角。主廚Vito Mollica曾在布拉格、荷蘭和英國的餐廳工作，在擔任佛羅倫斯四季酒店餐廳Il Palagio行政主廚時更帶領團隊獲得了米其林一星的肯定。

Vito Mollica從小看著母親料理，當時便發現對於烹飪甚感興趣，更以其獨特的烹飪風格而聞名，保留了食材的原有特性，再用當代手法與呈現方式創新表達，將佛羅倫斯當地菜色靈魂帶入餐廳。

位在威尼斯的「雲水之都」過去曾在2017年被評選為「全球最佳新進酒店」，飯店呈現威尼斯當代歷史風華，18間客房名稱也皆與威尼斯相關的人事物作為結合，部分房型可從房內直接欣賞威尼斯大運河景緻。飯店內的「GLAM」餐廳，則是由主廚Enrico Bartolini掌管，他被譽為義大利最年輕米其林二星主廚，29 歲那年在義大利的「Le Robinie餐廳」，獲得了他人生中米其林第一顆星，在33歲時摘下第二顆星，而今年也再度蟬聯二星餐廳。他在3歲時就已經對料理充滿極大熱情，曾經學校老師在上課時示範煮焦糖，當時他對於焦糖加熱後所產生的變化印象深刻、也覺得非常神奇，回家後便親自煮了焦糖給他的母親品嚐，這也讓當時才3歲的他，第一次燃起了想邁向廚師之路的心。

位在義大利北部皮耶蒙特區的「聖莊Locanda」餐廳，今年也從原本的一星餐廳晉升為二星餐廳，同樣由天才型主廚Enrico Bartolini主理，並與聖莊的行政主廚Gabriele Boffa聯手合作，成功創作出多道忠於當地食材又有現代設計的菜色，於聖莊內供應義大利當代經典美食，更將傳統及創新的風格融合在菜餚裡，廣受評審的青睞。聖莊前身為16世紀的修道院，建物有400年歷史，2006年擴建為擁有54間豪華級寬敞的客房及套房，並附設最頂級的SPA，擁有桑拿、地中海浴、蒸汽浴、冰瀑等水療設施，也因當地鄰近全球知名葡萄酒產區，可以一邊SPA一邊沉浸在溫和柔軟的自然山景環境中。

雲朗長期深耕、投入餐飲，對餐飲的用心和努力，不僅獲得客人的肯定，也獲得米其林的佳績，我們將持續保持這樣的初衷，致力於滿足老饕對於美食的極致享受。