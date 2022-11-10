藍營猛打民進黨新北市長候選人林佳龍的計程車貼紙廣告，林佳龍今天表示，競辦已經到地檢署提告，所有證據都會提供給司法機關，也呼籲大家不要再傳播謠言。

因確診隔離與自主健康管理，林佳龍今恢復市場掃街，他表示， 隔離期間他其實也是正常運作，有很多分身代表他，這次真正恢復正常，進入到市場跟每一位攤商、市民拜託很興奮，他會在最後半個月全力衝刺，把過去還沒有走的行程加速補回來，這次到三重蘆洲地區，六位市議員參選人都是強棒希望全壘打，母雞、小雞相互拉抬。

對於侯友宜請假投入選舉，林佳龍說，尊重侯市長，但其實侯市長很早就啟動競選模式，他利用市政府各局處新聞稿的攻防，早已經在競選，既然請假就專心競選，不要有行政不中立情況發生，他自己全力衝刺，大家君子之爭，期待選民可以踴躍投票，支持新北大翻新。

對於未來社宅承諾，林佳龍說，未來4年他會增建兩萬戶社會住宅，提出「三好、一公道」，包括地點好交通方便、建築物建材品質要好與生活機能好，結合托老、托幼，最後是價格公道，會設定租金價格市價7成以下， 讓全國最大城市青年勞工有房住。

他更指，現在整個新北社會住宅都是中央蓋的，新規畫要蓋的幾乎沒有，不能把中央蓋的社宅、包租代管、租金補貼都算進去新北市府業績。