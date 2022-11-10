民進黨台北市長候選人陳時昨晚再打抗中保台牌，國民黨台北市長候選人蔣萬安今天大酸，民進黨的抗中保台，就是掛在嘴巴說說而已，蔡英文總統打的疫苗有中資公司參與、看的國慶煙火表演有中資的無人機，「這已經不是抗中保台，這是鬼故事。」凸顯民進黨「抗中保台」就是一個口號，用來鬥爭清算政敵，出賣國人健康個資、國土安全情資，讓台灣完全沒有機密可言。

陳時中昨晚表示，現在認知戰已展開，有人刻意想抹煞台灣的防疫成績、想打擊台灣的信心，讓台灣國防下降，喊話「站在民主的前線，做勇敢的台灣人」。對此，蔣萬安今在自強市場受訪指出，民進黨的抗中保台，就是掛在嘴巴說說而已，蔡英文總統打的疫苗竟然有中資公司參與，蔡總統看的國慶煙火表演，竟然有中資的無人機，「這已經不是抗中保台，這是鬼故事。」

蔣萬安痛批，民進黨的扛中保台，根本保不了台，蔡總統在國慶看的表演，有400架無人機在她的上空盤旋，現在發現這根本就是國安管制很大的問題、出了大漏洞，這次烏俄戰爭，無人機是未來決勝的關鍵之一，不管是偵查、搜索、攻擊或突襲都扮演關鍵的角色，但是這一次國慶的表演對於無人機完全沒有管制、毫不設防，還跟人民談什麼抗中保台？

蔣萬安表示，「你嘴巴上講要抗中保台，你要怎麼保台？你連保台最基本動作就做不到？」這非常非常荒謬，他要再次強調，這凸顯民進黨抗中保台就是一個口號，用這個口號在國內進行鬥爭清算政敵、清算不同意見的人，民進黨就是出賣國人健康個資，現在還包括國土安全情資，讓台灣完全沒有機密可言。

另外，民進黨英系大將洪耀福昨質疑蔣萬安之父蔣孝嚴沒幫忙站台，並指台北市長一局攸關國民黨誰能得到中國代理權。蔣萬安強調，自己很早就說過，這次他的爸爸、媽媽都在幫忙帶孩子，他們都在帶孫，狠酸「看得出來陳時中選情現在非常吃緊，連洪耀福都要出來當側翼。」

而陳時中昨天又再說蔣萬安應該要說明矽谷律師經驗對台北市政有何幫助？蔣萬安回應，矽谷的精神就是活躍、創新、多元、包容，台北是一個建城百年的大城市，有光輝的歷史，但也有承重的包袱，需要創新的思維為台北市未來的發展注入活力與活水，陳時中卻只知道複製別人的政策卻忘了學習矽谷的精神，要攻擊他卻忘了市政才是重點，所以陳時中當然緊抓不放。