宋品葳（右）出現在阿布夢中。（中視提供）

中視、中天《台灣X檔案》上演懸案、沉寂10年的命案，受害者託夢尋兇，劇情精彩。劇組也邀來林佑星、周詠訓(阿布)助陣第5單元，劇中兩人是表兄弟，林佑星飾演的孫博文生意失敗，四處欠債，阿布則飾演會計師杜成宇，因幫黑道作帳，而被特搜隊盯上，更勁爆的是，杜成宇意外掐死罹患妥瑞氏症的表妹湘菱(宋品葳飾)，孫博文見狀還幫忙掩蓋，兩人也因做了虧心事，長期噩夢不斷。

有一場戲是表妹向兩人討命，讓林佑星和阿布互掐脖子，這場戲兩個大男人掐到你死我活，非常激烈，但林佑星透露，演這麼久的戲，都很懂得保護自己，「事前有溝通過，雙方的力道看起來很大，但不會掐到讓對方覺得不舒服。」劇中林佑星也因欠債導致婚姻亮紅燈，讓他很難忘的一場是到飯店抓姦，「看到老婆外遇的對象居然是自己認識的人，當下的感受非常難以捉摸。」演出許多本土劇，這類戲份林佑星其實都嘗試過，對他來說已是「駕輕就熟」。

螢光幕前經常飾演反派，私底下林佑星則是非常寶貝一雙兒女，時常在臉書分享與小孩的相處日常，女兒過生日時，他還感性寫下「爸爸永遠永遠永遠做你的靠山」。林佑星也坦言，演過許多角色，其實還有一種人設很想挑戰，就是「萬人迷」，「這我還沒拍過，是那種只要女生見到就愛上的角色。」而林佑星、周詠訓(阿布)、宋品葳參與演出的《台灣X檔案》第五單元《託夢尋兇》，每週一至五在中視、中天娛樂台晚間8點播出。