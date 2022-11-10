興趣能跟工作結合，是每個人夢寐以求的事情，若還能因此找到商機，那就更是幸運，《科技紫薇網》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖兔、生肖龍、生肖豬非常有生意頭腦，能把喜歡的事物變成賺錢的工具，讓自己有更多機會可以發展興趣來創業。

▍生肖鼠

生肖鼠天性機靈，觀察力和想像力特別豐富，很容易透過新聞訊息或潮流商品得到靈感，進而設計出符合流行或是廣大需求的商品與服務，即使一開始沒抓到方向而遇到一些挫敗，也能重整旗鼓、迅速調整方向，在變化迅速的網路行業，生肖鼠有機會登上浪頭，所以平常喜歡上網血拚或滑手機，不要太介意別人說玩物喪志，其實正是在累積創作能量，或許不久就能當上電商老闆。

▍生肖兔

生肖兔天性細膩又慧心，總有辦法在平凡事物中找出它的價值和樂趣，如果喜歡享受美食，也喜歡烹飪、烘焙等，一旦手藝熟練，就會有開店賺錢的衝動；不過，開店的成本不低，初期可以考慮與朋友合作，先專心於製作，產品採寄賣方式，藉此累積口碑並培養客戶，只要技術到位，獲利驚人，可謂是最務實的興趣兼賺錢手段。

▍生肖龍

生肖龍不願屈居人後，很善於抓住機運的跳板，若有運動的習慣與嗜好，尤其是經常上健身房或參與團隊運動競技者，將很有機會在揮灑汗水之際，與一起運動的夥伴討論開健身房，落實成賺錢的商機；不過，單打獨鬥的力量有限，大家一起投入才能把規模做大，如果生肖龍想要自己獨享，不但機運能量會轉弱，更會無法展現領導群倫的能力，想要把事業做長，還是組織團隊最適當。

▍生肖豬

天性怕麻煩的生肖豬，卻有著強大的改造能力，就算花費再多時間和成本，都會覺得值得，如果剛好有喜歡看電視、讀報紙的習慣，有很大的機會可以待在家裡舒服躺著賺錢，在看似輕鬆的娛樂和閱讀過程中，生肖豬已經啟動了快速搜尋賺錢的方法了。