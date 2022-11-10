國民黨台北市長候選人蔣萬安10日到北投自強市場掃街拜票，握緊每一雙手。蔣萬安受訪時表示，台北市已經停滯8年，世界變化很快，台北無法再空轉下去，他展現破釜沉舟、一定要贏的決心，宣布正式請辭立委職務，全心全意全力為台北打拚，帶領台北重新啟動。（鄧博仁攝）

國民黨立委蔣萬安選在九合一選舉前16天宣布請辭，全心投入台北市長選舉，展現破釜沈舟決心，依照《公職人員選舉罷免法》，區域立委應自辭職日起3個月內完成補選投票。地方推估，時間點可能落在明年農曆春節前，民進黨可能人選是前台北市黨部主委吳怡農，國民黨中又以台北市松山、信義區議員王鴻薇、徐巧芯機會較大。

依照《公職人員選舉罷免法》第3章第8節第73條規定，立法委員於就職後因辭職出缺時，應自辭職之日起三個月內完成補選投票。但其所遺任期不足一年時，不予補選。而蔣萬安任期因剩1年多，符合補選資格。

台北市選委會副總幹事余淑𡝮指出，按照正常程序，蔣萬安口頭宣布請辭後須向立法院提交相關文件，立院方確認有區域立委出缺後，會將證明送到中選會，再由中選會確認是否辦理補選、訂定補選日期並通知選委會，預計本月前就會收到通知。

至於補選時間，余淑𡝮說，中選會訂定時間前會與相關部會討論，錯開大考、過年等國內重要節日，目前尚難預估補選時間。

有地方人士推估，2018年時任立委姚文智在台北市長投票日前2天請辭立委，最後補選日落在2019年1月27日、過年前一周，而2023年春節開始較早，從1月20日開始到29日，有可能會在春節後辦理補選，但年前辦理可能性更大。

而台北市第3選區（中山、北松山）這席立委出缺後，地方人士指出，由於補選投票率通常較低，比得是各政黨的組織盤，本屆與蔣萬安上演「雙帥之爭」的吳怡農，早在5月請辭黨部主委時就宣布未來將投入2024立委選舉，加上他尚有過去競選時累積的知名度和組織票，自然是此次補選的熱門人選。

至於國民黨可能人選，地方人士認為，現任台北市松山、信義區議員王鴻薇、徐巧芯因聲量極高，又各自有選立委的想法，自然是立委遞補的熱門人選，就看誰能在議員選戰中衝高票數，就能以最高票的名義名正言順投入補選。