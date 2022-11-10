赴礁溪度假泡湯好康不斷！礁溪長榮鳳凰酒店宣布，「2022秋季線上旅展」將加碼延長至11月20日下午6點，超值划算的平日雙人一泊二食券8,388元買到賺到、最後搶購趁現在。另外為搶「雙11」商機，長榮鳳凰酒店推出快閃搶購，11月11日至11月18日凡持旅展住宿券訂房或是預訂2022年度住房專案，不論一泊一食或是一泊二食，只要加價1,111元立刻升等家庭房型，升等後多加1,111可多加一人入住（含餐食），再加1,111即可帶二人同住，一起享受舒心的溫泉旅行。

長榮鳳凰酒店2022年秋季線上旅展原定11月10日結束，因網路熱銷並應客人要求，決定延長至11月20日下午六點，平日雙人一泊二食住宿券優惠價8,388元，一泊一食也只要7,888元；親子家庭與樂齡朋友最愛的餐券、湯屋券、一日遊券都有買7送1超值優惠，其中平日單人餐券超殺優惠價每張666元，最後搶購囤貨趁現在。同時買到賺到的還有台中鳳凰酒店的一泊一食住宿券，下殺3.7折只要2,666元即可入住，鳳凰食號早午餐券每張550元，買10張再送1張。

秋冬泡湯好時節加上雙11檔期到來，長榮鳳凰酒店（礁溪）特別推出雙11快閃搶購，自11月11日起至11月18日止，凡持旅展平日雙人住宿券訂房或是預訂2022年度住房專案，只要加價1,111元立刻升等為家庭房型，放大您的住宿空間；房型升等後加價1,111元就能多帶一人入住，若再多加1,111元即可帶二人同住，升等加價折扣最低67折起，輕鬆享受舒心暢懷的礁溪溫泉旅行。長榮鳳凰酒店（礁溪）的雙11快閃搶購升等家庭房方案，限周一至周四入住，使用效期至12月30日。一泊二食年度專案升等加購，可直接於官網預訂；持旅展券或及一泊一食年度專案升等加購。