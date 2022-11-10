致伸（4915）公告10月份合併營收為62.6億元，年減9.0％、月減16.9％。累計今年前10個月合併營收為667.7億元，年增14.8％。

10月份受到中國十一長假與PC需求與消費性產品疲弱，致使整體營收呈現年減，但是整體視覺影像產品方面，汽車電子（car ADAS）與B2B相關應用相機持續維持高成長動能。商用設備如印表機因後疫情與新案，需求回復強勁。整體聲學營收乃因專業聲學比重進一步拉高，而抵銷消費聲學產品需求疲弱，10月仍呈現持平的年成長率。雖然10月份整體營收年減，因產品組合優化，毛利提升，新台幣貶值等有利因素，10月單月獲利年成長率將有望高於前三季年成長率。

致伸預期，第四季度營收將呈現年持平而呈現季減。但因三感合一產品組合的多元與優化及新產品逐漸達到經濟規模，第四季度獲利將呈現年成長。智慧物聯方面，如安全監控與智慧家庭等新產品，也將陸續推出新案而有較顯著的貢獻。2022年第四季度因新事業群（車電與工業物聯方面）營收的成長，也將能抵銷消費等疲弱的需求。