大陸女星李冰冰曾以《風聲》勇奪金馬影后，和趙薇、周迅、范冰冰等人名列影壇「四旦雙冰」，今年雖然已經49歲，但外貌和身材仍凍齡有術，前幾年還交往小16歲鮮肉許文楠，有了愛情滋潤更有活力。近來放上體驗溜滑板的影片，可見她無旁人協助就站上滑板，畫面曝光後，粉絲驚艷她的身體狀態，想不到仍有黑粉不滿狠酸：「悠著點（别這麼拼了），50啦（實際49歲）」。

李冰冰近來在社群PO出溜滑板的影片，影片中，她帥氣熟練地在街道溜滑板，甚至挑戰下蹲溜滑板以及蛇行的高難度動作，靈活到就像個小女生般，此外，她身穿綠色棉質T搭配寬版長褲，仍能看出纖細腰身和逆天神腿，彷彿歲月從不在身上留下痕跡，粉絲看到後發出讚聲：「中年少女」、「真的是我冰姐？」、「這哪像這個年紀的人」、「跟18歲似的」，沒想到，李冰冰的黑粉絲狠酸：「50歲玩這個挺危險的，容易摔骨折」、「阿姨玩得真好」、「戴好口罩，防止摔倒時撞到門牙」、「50啦悠著點，腰扭傷不好」。

李冰冰玩滑板被狠酸年紀大都不怕閃到腰。(圖/李冰冰 抖音)

李冰冰出生於黑龍江，曾就讀師範學院的她是校花，還擔任過小學音樂老師，後來因緣際會下就讀上海戲劇學院，之後一路出演《雲水謠》、《風聲》、《狄仁傑支通天帝國》、《變形金剛》等經典大片，還曾獲得大眾電影百花獎影后寶座、金馬獎女主角獎，演技實力備受肯定，不過感情方面，現年49歲的她未有緣分找到最佳伴侶，2021年與交往4年的小16歲男友許文楠分手後，至今仍小姑獨處、未傳出有其他戀情。