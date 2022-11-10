積極競選連任的台中市長盧秀燕10日開始請假投入選舉，首站到北區元保宮參香，並從此地登上宣傳車出發掃街。（馮惠宜攝）

積極競選連任的台中市長盧秀燕10日開始請假投入選舉，首站到北區元保宮參香，並從此地登上宣傳車出發掃街。（馮惠宜攝）

中信兄弟封王，盧秀燕向張善政喊話：屢行承諾、「扮」她助選

中信兄弟9日晚間在台中洲際球場再度擊敗樂天桃猿，連續2年拿到總冠軍完成連霸，對此，從10日開始請假參選的台中市長盧秀燕也向桃園市長候選人張善政喊話，「張院長，我們中信兄弟贏了，願賭服輸，要屢行承諾。」還說，不用到台中來沒關係，在桃園幫她宣傳、競選，一天、半天都可以。

今年台灣職棒大賽總冠軍由台中洲際棒球場主場球隊：中信兄弟對上桃園樂天桃猿，為幫中信兄弟加油盧秀燕連日來都著兄弟隊球衣跑行程，他也在總冠軍開戰前和張善政約定，誰輸了就要扮成對方幫對方助選。

盧秀燕請假全心投入選戰首日到北區元保宮參香，更在競選團隊簇擁下從此地勝利起跑，面對媒體，她開心表示，中信兄弟二連霸再度封王，她首先代表台中市政府與廣大的台中市民謝謝中信兄弟，包括總教練林威助以全體隊職員及球團，謝謝他們的努力，帶給我們美好的勝利，也要祝福助總（林威助）的媽媽早日康復。

她也向張善政喊話表示倆人曾對賭，如果輸的一方要裝扮成對方，或帶著對方的意象，什麼形式都可以，要替對方宣傳，請張善政願賭服輸，要實踐承諾，不用到台中來沒關係，在桃園幫我宣傳，幫我競選，一天、半天都可以。

至於有沒有希望張善政如何打扮？盧秀燕則回應，讓他自己決定，贏了就厚道，他用什麼樣形式她都很高興，「因為我們贏了，不管用什麼形式幫我助選，帶著我的頭套、身上穿我的T恤都可以」只要屢行承諾都可以。

她也透露，聽說中信慈善基公會董事長辜仲諒有好消息要宣布，之前他到台中市政府出席明年世界棒球經典賽在台中舉辦的記者會，有提到除了明年三四月份世棒經典賽要在台中舉行，後年、大後年WBC有意願在到台灣來辦大型比賽，不管什麼好消息，都是好消息，都讓人期待。