無良公關曾秀出民進黨證。（徐巧芯提供）

打臉了！遭綠營側翼偽造簽名文件 徐巧芯「拿證據」怒報警提告

親綠粉專「無良公關」昨天在臉書上PO出一份附上國民黨台北市長候選人蔣萬安、立委洪孟楷、李德維與台北市議員徐巧芯的簽名文件，當事人都提告強調該文件百分之百造假。徐巧芯還爆料，這個「無良公關」還是民進黨員，已經將他的民進黨黨證號碼提供給警方，「不會找不到人」，徐還爆料無良公關事後在Line群組說「跟競辦的人討論後的決定」，是哪個競總？陳時中要不要回答？

「無良公關」PO出一份模擬成國民黨部內部文件，文件內容提到要找網軍側翼、雇用狗仔等訊息，還附上蔣萬安、李德維、洪孟楷及徐巧芯等簽名，國民黨指該文件為惡意偽造，相關粉專也下架或道歉，不過徐巧芯等人都已截圖向警局報案提告，李德維批評，這符合「惡假害」的假訊息，選舉選到要用這種骯髒齷齪的手段。

洪孟楷指出，這份文件明顯偽造，他們作為民代的簽名不難取得，已經提告意圖使人不當選而散佈謠言罪、 偽造文書罪、偽造署押罪、行使偽造私文書罪、加重誹謗罪等五項罪名，選舉關鍵時間，請檢察官儘速調查。

徐巧芯也向警方表示，無良公關不僅跟綠委林靜儀開過直播，還曾經在臉書上秀出民進黨黨證，黨員編號已經提供給警方，警方不會因為是臉書帳號就找不到人，請民進黨跟林靜儀配合調查，其他有分享的人，他見一個會告一個。

徐巧芯還加碼爆料一個Line群組內部訊息，無良公關事發後說他帳號先暫時關閉，「競辦的人跟他討論後的決定」，請問是哪個競辦？競辦的誰？陳時中要不要再回答一次？

蔣萬安競總總幹事林奕華指出，該粉專是在陳時中競選總部拋出狗仔跟拍說後，沒幾天流出這份偽造文件，是不是他們總部跟綠營側翼粉專一條龍的造假，已經成慣用手段，要求民進黨跟陳時中說明清楚。