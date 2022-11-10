弘光妝品週該組作品「情迷北勢東」評審認為有明星氣勢。(弘光科大提供)

弘光妝品週模仿星光大道走紅毯，該組作品「粉紅泡泡」走可愛風。(弘光科大提供)

金馬獎將在下星期舉辦，明星的星光大道永遠都是受矚目時尚焦點。弘光科技大學化妝品應用系11月舉辦妝品週活動，比賽主題便設定為「大搞星光大道，The red carpet」，讓學生運用彩妝及整體造型知識，加上創造力，設計獨一無二的星光造型；學生把環保永續理念帶進星光大道，創作出獨特時尚風格。

負責籌辦活動的妝品系副教授施珮緹說，星光大道一向是時尚流行趨勢指標，要如何打造令人矚目吸睛造型必須要以專業的視角，將時尚潮流融入其中。今年妝品週活動，用星光大道主題讓學生運用專業所學，大玩創意，設計時尚、大膽、典雅、玩耍等各種不同的造型，也展現系上的特色。

大一到大三的學生共有27組隊報名參加一年一度妝品週比賽，造型五花八門。現場鋪上星光大道的紅毯，模特兒走紅毯秀造型，走到舞台正中央時再由兩位主持人進行訪問，過程如同金馬獎走紅毯的星光大道一樣；經過評審評比，「深度連結」、「情迷北勢東」、「粉紅泡泡」這三組分別獲得前三名。

獲得冠軍「深度連結」的學生蘇羽嫺說，她們設計兩個造型，同學討論覺得造型應該跟世界議題連結；因此，利用環保議題創作造型花了一個月蒐集回收的塑膠杯、打包帶，使用回收的廢棄物設計出誇張時尚造型，運用造型張力呼籲大家注重環保減少塑膠用品使用。

「情迷北勢東」榮奪第二名，評審認為極具明星氣勢。學生湯采蘋說，畢展的造型講求舞台效果會設計得比較誇張，為符合星光大道走紅毯的主題，用簡單的黑色、白色做造型，搭配臉部細緻彩妝呈現時尚感。同學雖然沒有製作衣服的基礎，還是自己畫設計圖、買布料回來裁縫，花了一個月做服飾造型，特別找來兩位高䠷男女模特兒，展現明星架勢。

第三名「粉紅泡泡」以Y2K ( Year 2000的縮寫)的風格，設計出1990年末期到2000初年之間的穿搭風格。學生邱姵羚指出，同學利用身邊現有的東西設計造型，服裝用衛生紙加上眼影染色，加入CD片設計出泡泡的感覺，整體造型以粉紅色為主軸，傳達出當時網路正開始興起，流行金屬亮面、亮色系等未來感服飾與配件的可愛風格。