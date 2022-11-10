連鎖餐飲集團六角(2732)董事會通過2022年第三季合併財報，稅後淨利跳增至1.03億元、每股盈餘（EPS）2.3元，雙創近3年高點，帶動前三季稅後淨利2.02億元、每股盈餘4.47元，已賺贏去年全年、改寫同期次高。公司看好第四季獲利續繳佳績，力拚全年獲利倍增。

六角第三季合併營收11.39億元，季增10.54％、年增16.1％，毛利率「雙升」至43.57％，均為今年高點。營業利益1.12億元，季增達68.07％、年增達近7.29倍，回升至近2年高點，帶動營益率達9.85％，創近11季高點。

在營收規模回升、本業獲利顯著彈升帶動下，六角第三季歸屬母公司稅後淨利1.03億元，季增達72.44％、年增達近4.49倍，每股盈餘2.3元，雙創2019年第三季以來近3年高點，單季賺贏上半年，營運重返疫情前水準。

累計六角前三季合併營收31.56億元、年增4.17％，營業利益2.18億元、年增達1.64倍，雙創同期次高，毛利率42.13％、營益率6.92％雙雙回升至近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利2.02億元、年增達近2.28倍，每股盈餘4.47元，已賺贏去年全年、改寫同期次高。

六角表示，「Chatime日出茶太」無畏疫情逆風展店，挾印尼、菲律賓、澳洲、歐美與馬來西亞等國在地領導品牌且超越百店的經濟規模，且受惠歐美澳經濟生活逐步恢復正常，在展店規模、同店營收、集團優化營運效益同步顯現下，使第三季全品牌均繳出獲利佳績。

其中，澳洲子公司Chatime Group已建立約8成的非亞裔消費族群，今年受惠防疫管制逐步鬆綁積極展店，在同店營收表現優異、且快銷品（FMCG）打入當地2大超市下，挹注加盟及權利金與原物料銷貨收入成長，預估今年底總店數上看170家、明年可望達200家。

而營運受中國大陸封控影響甚鉅的杭州瑞里，在疫情爆發後便持續調整優化營運管理，目前已將損益點降低，獲利轉盈可期。餐食子公司王座國際部分門市已完成折舊攤提，隨著台灣經濟生活恢復正常、餐飲需求擴張，第三季營運已轉虧為盈。

六角10月自結合併營收3.35億元，雖月減8.47％、年減16.69％，降至近5月低點，累計前10月合併營收34.98億元、仍年增1.91％，續創同期次高。展望第四季，「Chatime日出茶太」將於全球持續展店，全球總店數年底前估達1400家目標，可望延續第三季獲利佳績。

六角表示，集團憑藉品牌力及產品力續航，在疫情期間維持大者恆大格局。隨著疫情影響步入尾聲，各國邊境管制陸續鬆綁、放寬國際觀光條件，配合子公司營運逐步復甦，今年全年獲利將力拚倍增。

同時，六角展開美國加盟體系體質調整，將複製澳洲成功模式，率領澳洲團隊進駐美國成為主要營運幹部，重新規畫美國市場布局。在加盟授權的商業談判不受舊店拘束下，擴展版圖空間變大，力拼3年內在美國展出150～200家店，帶動營運重返榮耀。