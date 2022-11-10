台積電旗下小金雞采鈺(6789)周三召開今年6月底上市後首場法說會，展望第四季，采鈺單季營運將審慎保守，營收會較第三季減少幾個百分點，預估全年營收將與去年持平，毛利率小幅下降。資本支出今年也預估下修15-20%。

采鈺發言人蔡銘輝表示，展望第四季，總體經濟不佳、供應鏈庫存仍待消化，加上季節性因素影響，采鈺第四季營運將審慎保守，季度營收會較第三季減少幾個百分點，毛利率、淨利率將較第三季略為下滑。預估全年營收將與去年持平，毛利率小幅下降。資本支出方面，面對總體經濟跟市場需求變化，公司將放緩部分資本支出，估計減幅在15-20%，今年全年資本支出會控制在1.5億美元左右。而對於明年展望，因為能見度尚屬有限，預計在明年第一季法說會再做說明。

采鈺董事長暨總經理關欣表示，近期通膨、升息、地緣政治、疫情封控，以及半導體庫存調整影響，手機用影像感測器需求趨緩，第三季非以往季節性高峰。展望第四季，預期全球經濟不確定性因素仍多，景氣修正，以及供應鏈庫存調整持續進行，采鈺的兩大產品線，在微型光學元件方面，第四季用在高階手機的環境光感測器仍穩健成長；另一產品線影像產測器，在汽車應用穩定增長，但是手機等消費性電子應用市場恢復跡象不明顯，終端需求看法保守，下游客戶持續清庫存，所以預期第四季手機影像感測器將繼續修正。

關欣提到，展望2023年，相關零組件供應鏈庫存去化，預計要到明年中才有機會告一個段落，並逐步回到較為理想的供需環境，但仍觀察全球經濟變化和地緣政治的影響。而關於龍潭新廠，原先預計在今年第四季開出的新增產能，因應短期的市場景氣變化幅度較大，公司將延緩新廠新產能釋出的時間，直到市場需求恢復，並減少非立即性資本支出的投入和全面成本管控，不過依據目前的訂單排程，龍潭廠在明年第二季仍將配合客戶進行較小規模的投產，龍潭廠對於采鈺而言，仍然提供了重要的技術發展平台，對於采鈺未來的發展事關重要，龍潭廠按原預估在3-4年後可達經濟規模。

對於采鈺的長期展望而言，雖然公司短期面臨景氣的逆風，但就中長期而言，目前積極與客戶合作持續開發更好技術與產品，對於追求中長期的成長目標不變。

觀察半導體產業的大趨勢，在5G、AIoT、運算處理的發展驅動下，過去未有的功能和應用快速進步，例如手機、汽車電子化皆呈現此種發展趨勢，而光感測器就像是機器的眼睛，是負責收取影像、光訊號，提供給機器學習和判讀運算的感測觸角，所以可以預見長期光感測器將發展成許多裝置的標準配備應用，而搭載含量將持續增加，另外終端應用對影像品質和畫素提升的持續追求，以及光感測多元應用，新功能的研發升級都是公司成長的動能來源，采鈺將半導體製程與光學元件成功的整合來達到光學元件輕薄短小的目標，符合業界潮流，獲得更多客戶的認同。

近年來，公司影像感測器和微型光學元件，兩大事業主軸，將持續快速成長，到接近50:50的各半規模，可以看到光學半導體的市場需求和發展潛力。

面對全球供應鏈分化以及許多IDM的資本支出轉向緊縮，這反而提供了采鈺科技的成長機會。公司也正積極拓展IDM產生的委外合作機會，擴大增加更穩健的生意基礎。采鈺和重要客戶持續開發也投入研發和製程技術，期能能提供讓客戶完成未來成長性的產品及幫助。

關於美國對大陸擴大晶片禁令，采鈺也表示，目前尚有立即性影響，直接客戶亦無被列入實體清單，不過長期來看，恐需要持續關注大陸加速半導體自主化之可能性。