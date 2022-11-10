華航(2610)公布第三季財報，第三季營收376.98億元，年增9.35％，本業虧損3.37億元，歸屬母公司淨利1.26億元，每股盈餘0.02元；累計前三季營收突破千億元，達1,117.83億元，年增21.93％，營業淨利42.49億元，稅後淨利31.42億元，歸屬母公司淨利36.18億元，年增132.64％，每股稅後盈餘0.6元。

台灣邊境解封政策鬆綁、6月中開放旅客來台轉機及暑假旺季需求，華航今年第二季起客運持續增班佈局，客運運能逐步恢復且市場需求轉強。第三季客運收入為近三年同期高點，年增497％，也較第二季顯著成長，其中以東南亞、北美及歐洲地區旅客增加較為明顯，前三季客運收入亦較去年同期大幅成長，市場轉強復甦中。惟近期全球經濟受通貨膨脹及升息影響，逐漸壓抑貨運市場需求，貨運部分相較於上半年有趨弱現象，但運價較去年同期仍相對高檔，且有支撐力道，然航空燃油偏高，對整體經營造成壓力。

華航第四季整體客運航班增加5成，區域及長程航線完整佈署，看好東南亞商務及旅遊市場，將於12月開航宿霧，2023年1月開航峴港及清邁，明年農曆春節旺季東南亞區域將提供每周達120班；華航也積極推廣北美/歐洲至東南亞來回、歐洲至大洋洲來回、大洋洲至東北亞來回等六航權轉機產品。

貨運部分，持續強化台灣轉運樞紐地位，優化航網效益，加強精密機台、電商貨物以及冷鏈產品等特殊貨物的運送。隨著後疫情客運復甦，客機大量復飛後所增加的腹艙運力將使市場出現較具競爭力的運價，而亞洲跟美國等製造業及大宗消費地區，空運需求預期仍將持續。華航將以貨機機隊優勢穩佔商機，持續爭取包機及專案貨源，並整合客貨機運力。