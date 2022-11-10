正德(2641)法說會中指出，正德船隊目前14艘船舶，仍採長短租配置模式營運，近一年到期及新船租約皆與租家完成主約簽約；同時，正德也妥善利用營運資金將船舶借款還清以節省利息支出，樂觀預期這些配合市場需求與發展的船隊擴增，將對未來營收成長、獲利增加，以及長期發展具正面助益，2023年獲利仍可維持平穩，不受巿場波動影響。

雖然今年下半年受到全球景氣衰退影響，運價指數走跌，但正德彈性策略租約配置得宜，獲利仍維持高檔，第三季毛利率44％，已連續四季維持40％以上。公司持續進行船隊汰舊換新，第三季在船舶高點，處分三艘船舶，獲利2.3億元，第三季稅後淨利3.4億元，每股盈餘1.66元，為單季歷史新高；前三季稅後淨利8.06億元，每股盈餘4.15元。

正德年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40,000 DWT），預計明年年第一季起，高規格節能減碳船將陸續加入營運，2023年先交付4艘，其中3艘已經簽妥3年以上、毛利率4成的長約；至2024年，正德整體船隊規模估計將來到20艘，預期未來5年內會再透過下訂新船、購置二手船等不同作法，推升船隊規模達30艘以上。