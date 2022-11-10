台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下螺絲廠久陽(5011)周三董事會通過第三季財務報表。第三季每股稅後盈餘(EPS)1.07元，累計前三季歸屬母公司業主淨利為2.33億元，年成長171.9%，每股稅後盈餘2.46元，不僅年對年成長91%，並超越去年全年，還一舉創下歷史新高。

久陽第三季合併營收為12.5億元，年成長37.13%，營業利益0.98億元，年增56.85%，第三季歸屬母公司業主淨利為1.04億元，年成長139.7%，稅後每股盈餘1.07元，相較去年同期的0.58元成長84.48%。前三季合併營收35.71億元，年成長36%，營業淨利2.25億元，年增234.66%，前三季歸屬母公司業主淨利為2.33億元，較去年同期成長171.9%，稅後每股盈餘2.46元，相較去年同期的1.29元增加91%，前三季EPS超越去年全年，更一舉創下歷史新高。值得一提的，前三季毛利率從去年的6.34%提高到今年的10.6%，顯示本業利益持續改善中。

久陽表示，螺絲本業受惠歐盟對大陸扣件業者課徵反傾銷稅帶來的轉單效應，以及反映原物料上漲，在出貨量價齊揚下，前三季單月營收數度寫下新記錄，加上集團整合效益發揮使得原料成本持續維持在低檔，以及各項成本因生產量一路攀高，成本得以有效控制，大幅拉高毛利表現與營運綜效，使得久陽整體獲利繳出亮麗成績。

法人認為，久陽螺絲本業在每季規畫之接單策略明顯提升訂單質量，上半年度接單熱絡，第三季雖因鋼鐵原物料價格下跌、俄烏戰爭帶來歐洲能源及穀物危機的負面影響等因素，及大陸防疫清零政策導致生產活動停滯等不利影響，致第三季市場需求明顯萎縮，但上半年所接訂單足以支撐下半年業績持續成長，大幅降低第三季鋼市低迷的衝擊，預估鋼市回溫後，接單動能提升，未來營運可望再締佳績。

在轉投資部分，綠色能源為未來重要趨勢，集團致力於環保產業發展，子公司榮福公司在全面整修老舊焚化爐體後，第三季單季轉虧為盈，孫公司台鋼能源搭配集團規劃，將進行整體再生能源案場的拓展以及新能源業務的評估投入，朝全方位的ESG永續發展進行。台鋼運輸也積極建立自有車隊，提升營運獲利。

展望第四季，董事長孫正強表示，除螺絲本業不斷強化競爭力外，廠內為達成既定目標而執行擴廠、擴產及相關搭配政策，穩定且按步就班達成獲利目標。